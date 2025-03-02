Армию Нидерландов предупредили о рисках использования Starlink

Представитель министерства сообщил радиостанции BNR, что у Нидерландов есть несколько провайдеров и они не зависят только от Starlink. Однако Патрик Болдер, эксперт по безопасности, призвал к осторожности, ссылаясь на «влияние Маска на европейские дела». Эксперт по технологиям Берт Хьюберт предложил вообще снизить зависимость от американских технологий.

Опасения по поводу контроля над Starlink возникли после того, как агентство Reuters сообщило, что правительство США пригрозило перекрыть доступ к сервису Украине, если она не выполнит требования Дональда Трампа о правах на полезные ископаемые. В ответ на политику США канадская провинция Онтарио объявила о прекращении использования Starlink.

Тем временем власти Нидерландов пересматривают безопасность своих облачных хранилищ после того, как в ходе аудита выяснилось, что они в значительной степени зависят от американских технологических гигантов, таких как Amazon, Microsoft и Google.