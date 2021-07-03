Армию России сравнили с «Запорожцем»

Слова капитана первого ранга Военно-морских сил (ВМС) США в отставке Гарри Табаха приводит «Лента.ру». Он сравнил армию России с «Запорожцем», а силы НАТО с Tesla.

Бывший американский военный заявил, что у России нет высоких технологий и профессионализма. Также по мнению Табаха, большая часть российского вооружения содержит западные компоненты. Однако из-з санкций их поставки остановились, что нанесло ущерб развитию российского вооружения.

Капитан первого ранга в отставке также призвал украинские вооружённые силы решительнее противостоять России в Чёрном и Азовском морях. Он заявил, что армия Украины стала лучше по сравнению с 2014 годом