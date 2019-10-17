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Армию США снабдят таинственным оружием с рекордной дальностью

Каким оно будет, пока не разглашается
Сухопутные силы США могут вооружить комплексом, способным поражать цели на расстоянии в 1150 миль (1850 километров).

Сообщается, что данная система позволит военным атаковать цели стратегического значения, которые расположены далеко за зоной досягаемости существующих артиллерийских комплексов. Благодаря этому Сухопутным силам США не пришлось бы прибегать к помощи других родов войск, например Военно-воздушных сил США.

Как пишут журналисты, технология, лежащая в основе оружия, может быть слишком дорогой. Однако армия США всё равно намерена испытать комплекс в ближайшее время на военно-морской базе Дальгрен в Вирджинии.

Чем именно будет данная система, эксперты пока не могут сказать. Кто-то предполагает, что оружие может быть одной из версий так называемого рельсотрона. Однако в таком случае ему будет нужен сверхмощный источник питания.

Есть предположения, что комплекс будет вести огонь активно-реактивными снарядами.

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