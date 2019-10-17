Армию США снабдят таинственным оружием с рекордной дальностью

Сообщается, что данная система позволит военным атаковать цели стратегического значения, которые расположены далеко за зоной досягаемости существующих артиллерийских комплексов. Благодаря этому Сухопутным силам США не пришлось бы прибегать к помощи других родов войск, например Военно-воздушных сил США.

Как пишут журналисты, технология, лежащая в основе оружия, может быть слишком дорогой. Однако армия США всё равно намерена испытать комплекс в ближайшее время на военно-морской базе Дальгрен в Вирджинии.

Чем именно будет данная система, эксперты пока не могут сказать. Кто-то предполагает, что оружие может быть одной из версий так называемого рельсотрона. Однако в таком случае ему будет нужен сверхмощный источник питания.

Есть предположения, что комплекс будет вести огонь активно-реактивными снарядами.