Армию США вооружат передвижной установкой с лазером

Сообщается, что первый комплект таких машин в лазером доставят военным в Форт-Силл (штат Оклахома) к концу сентября. Лазерная установка, по задумке, сможет бороться с беспилотниками, ракетами, снарядами артиллерийских орудий и артиллерийскими минами. Сухопутные силы скоро проведут дополнительные испытания боевой машины.

Стоит отметить, что не только Raytheon разрабатывала боевой лазер, но и другая оборонная корпорация — Northrop Grumman. Однако у неё во время испытаний случился пожар, и в целом всё не шло гладко с работой над машиной. Именно поэтому Raytheon получила контракт на поставку своих комплексов на сумму $123 млн.