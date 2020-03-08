Военных США вооружат первыми ракетами «Томагавк» наземного базирования

Военные намерены приобрести 48 крылатых ракет «Томагавк» для размещения на их мобильных береговых пусковых установках. Использовать ракеты будут против кораблей.

Пока у пехоты США нет «Томагавков» для наземного базирования. Данные ракеты используются в качестве вооружения для нескольких типов американских надводных и подводных кораблей. Они предназначены для поражения целей на суше.

Вероятно, военным придётся доработать имеющиеся береговые пусковые установки M142 HIMARS, чтобы разместить на них новые «Томагавки». Не исключено, что в будущем наземные Tomahawk будут применять для поражения наземных же целей.