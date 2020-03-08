Наука и технологии
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Военных США вооружат первыми ракетами «Томагавк» наземного базирования
Пока они размещаются только на кораблях
СМИ сообщили, что военных США вооружат первыми ракетами «Томагавк» (Tomahawk) наземного базирования. Их получит корпус Морской пехоты в 2021 финансовом году (начнётся 1 октября 2020 года).
Военные намерены приобрести 48 крылатых ракет «Томагавк» для размещения на их мобильных береговых пусковых установках. Использовать ракеты будут против кораблей.
Пока у пехоты США нет «Томагавков» для наземного базирования. Данные ракеты используются в качестве вооружения для нескольких типов американских надводных и подводных кораблей. Они предназначены для поражения целей на суше.
Вероятно, военным придётся доработать имеющиеся береговые пусковые установки M142 HIMARS, чтобы разместить на них новые «Томагавки». Не исключено, что в будущем наземные Tomahawk будут применять для поражения наземных же целей.