Армянские банки перестали принимать карты «Мир»

По состоянию на 30 марта 2024 года только ВТБ Армения, дочерняя компания российского ВТБ, продолжает принимать карты «Мир» в Армении. ВТБ Армения имеет 53 филиала и более 190 банкоматов в стране. Решение о прекращении обслуживания карт «Мир» было принято платежной системой Armenian Card (ArCa), которую используют 16 из 18 банков Армении.

Причиной своего решения банки называют санкции против платежной системы «Мир».

Эксперты предложили российским гражданам альтернативные решения, такие как открытие местных банковских счетов или использование систем денежных переводов, таких как «Золотая корона» и «Юнистрим». Однако эти варианты могут подойти не всем.