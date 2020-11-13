Армянские истребители Су-30СМ назвали бесполезными в войне с Азербайджаном

Об этом пишет «Лента.ру». По словам историка, армянские экипажи просто не успели освоить Су-30СМ. Кроме того, у генералов и большей части офицеров Армении «оказались вполне советские взгляды на ведение войны». Армянская армия якобы не учитывала прогресс технологий и тактики боевых действий.

Журналисты напоминают, что ранее и официальный представитель Минобороны Армении говорил, что армянским военным нужно время для освоения техники — один-два года.

Напомним, Армения приобрела истребители Су-30СМ в прошлом году. Контракт по ним был частично оплачен к моменту поставки. В октябре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку закупает большую часть оружия у России.