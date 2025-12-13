Армянские «камни-драконы» оказались святилищами древнего водного культа

Новое исследование 115 известных т.н. вишапов показало: они не были границами территорий или мифическими символами. Археологи считают, что эти камни связаны с древним культом воды. Все монолиты расположены возле источников, ручьев, мест таяния снега или старинных оросительных каналов. Похоже, местные древние люди почитали воду и устанавливали камни в местах, где она появляется и «дает жизнь».

Большинство вишапов вырезаны в форме рыбы или растянутой шкуры животного. Хотя сегодня многие из них лежат на земле, их поверхность обработана со всех сторон, кроме «хвоста». Это говорит о том, что раньше они стояли вертикально.

Исследователи установили, что камни размещали на двух высотных уровнях — около 1900 и 2700 метров. Эти зоны совпадают с сезонными путями передвижения пастухов и стад. На больших высотах чаще встречаются камни в форме рыбы.

Датировка показала, что первые вишапы появились еще в 4200−4000 гг. до н. э.