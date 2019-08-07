Артериальное давление научились измерять при помощи селфи

Как объяснили исследователи, они используют технологию под названием трансдермальная оптическая визуализация. По сути, она определяет содержание белка в коже человека при помощи анализа света, излучаемого датчиками смартфонами и затем отражаемого от лица. В частности, по изменению содержания гемоглобина, который отвечает за перенос кислорода в ткани человека, можно определить кровяное давление.

Алгоритм, лежащий в основе технологии, действует с точностью до 95%. Метод тестировали на 1328 людях, большинство из которых имели восточноазиатское или европейское происхождение.

Учёные предупредили, что технология может оказаться не точна при тестировании на людях с другим цветом кожи. Поэтому её ещё предстоит доработать.