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Артериальное давление научились измерять при помощи селфи

Правда, пока это работает только на светлокожих людях
Учёные из Канады и Китая создали технологию, которая позволяет измерить артериальное давление при помощи смартфона. Нужно просто сделать селфи.

Как объяснили исследователи, они используют технологию под названием трансдермальная оптическая визуализация. По сути, она определяет содержание белка в коже человека при помощи анализа света, излучаемого датчиками смартфонами и затем отражаемого от лица. В частности, по изменению содержания гемоглобина, который отвечает за перенос кислорода в ткани человека, можно определить кровяное давление.

Алгоритм, лежащий в основе технологии, действует с точностью до 95%. Метод тестировали на 1328 людях, большинство из которых имели восточноазиатское или европейское происхождение.

Учёные предупредили, что технология может оказаться не точна при тестировании на людях с другим цветом кожи. Поэтому её ещё предстоит доработать.

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