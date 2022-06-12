"Артиллерия США уступает российским вооружениям": американские эксперты сравнили оружие двух стран

Таков вывод доклада о возможностях артиллерии армии США, подготовленного аналитическим центром RAND Corporation, который изучил артиллерийское вооружение страны, которое два десятилетия находилось в запустении с тех пор, как в начале 2000-х годов Пентагон начал уделять внимание борьбе с повстанцами.

Проблема в том, что американская артиллерия атрофировалась, а российская - нет, пишут эксперты. "За долгие годы борьбы с повстанцами два вида вооруженных сил США, которые подверглись особенно сильному сокращению, были полевая артиллерия и ПВО", - сказал National Interest Джон

Хотя российские вооруженные силы стали меньше, чем во времена холодной войны, они все еще располагают мощными гаубицами, реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами. Россия может вести огонь на большие расстояния с помощью такого оружия, как реактивная система залпового огня "Смерч" с дальностью стрельбы до 120 км или "Искандер" с дальностью стрельбы до 500 км. В отличие от этого, дальность стрельбы 155-мм самоходной гаубицы M109A7 Paladin армии США составляет около 15 км при стрельбе обычными снарядами и 18 при стрельбе реактивными снарядами.

Эксперты считают, что сложные российские системы ПВО, такие как зенитные ракеты С-400, могут помешать самолетам НАТО наносить удары. Даже американские правительственные наблюдатели опасаются, что у Америки нет ни достаточных запасов "умных бомб", ни промышленного потенциала для внезапного создания большего количества в случае необходимости.