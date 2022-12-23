ArtStation начала скрывать протесты художников против искусственного интеллекта

Члены сообщества ArtStation начали протесты после того, как в начале декабря на платформе начали появляться произведения искусства, созданные искусственным интеллектом (ИИ).

Протестующие обеспокоены тем, что искусство, созданное ИИ, является производным от труда людей-художников и часто использует их работы (для собственного обучения) без указания авторства или компенсации.

ArtStation написал: “Для удобства пользования сайтом мы модерируем сообщения, которые нарушают наши Условия предоставления услуг. Мы понимаем обеспокоенность по поводу искусственного интеллекта и его влияния на индустрию. В ближайшем будущем мы расскажем об улучшениях, которые позволят пользователям лучше контролировать то, что они видят, и то, как они используют ArtStation”.