ArXiv начнет блокировать авторов за ИИ-контент с ошибками

Как сообщил председатель секции компьютерных наук ArXiv Томас Диттерих, блокировка сроком на один год будет применяться в случаях, когда в работе обнаружены явные признаки непроверенного использования LLM. Среди таких признаков указаны вымышленные ссылки и системные комментарии, оставленные генеративными моделями.

После окончания ограничений авторы смогут снова публиковать работы только при наличии подтверждения их принятия в рецензируемых научных изданиях. В обновленных правилах также закреплена ответственность исследователей за содержание статьи вне зависимости от способа ее создания.

В ArXiv уточнили, что меры дополняют ранее введенные ограничения на публикацию отдельных типов материалов, связанных с ростом использования ИИ в научных текстах.