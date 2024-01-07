Asahi Kasei создала чип… обнаружения оставленных детей в машинах

Разработанный в сотрудничестве с канадским стартапом Pontosense, AK5818 использует миллиметровые волны для идентификации объектов с непревзойденной точностью. По сравнению с существующими решениями его точность повысилась на 75%, и он отлично отличает людей от неодушевленных предметов. Его секретное оружие? Собственная технология управления частотами, которая позволяет распознавать не только формы, но и едва уловимые движения, например дыхание ребенка.

Выставка CES 2024 станет решающим этапом для Asahi Kasei. Демонстрации передовой системы обнаружения Pontosense должны произвести впечатление на автопроизводителей и поставщиков, и, возможно, они появятся в будущих автомобилях.

Потребность в такой технологии неоспорима. Новые европейские правила безопасности предписывают устанавливать датчики обнаружения детей в автомобилях со следующего года, в то время как Япония уже требует установки подобных систем в детских автобусах. По прогнозам, глобальный рынок этих решений, спасающих жизни, будет расти, увеличившись с 3 миллиардов долларов в 2022 году до 83 миллиардов долларов к 2030 году.

Амбиции Asahi Kasei распространяются не только на автомобили. Они предполагают, что AK5818 будет играть важную роль в системах мониторинга пожилых людей, добавляя еще один уровень защиты для уязвимых групп населения.