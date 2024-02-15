Asahi Linux превзошел собственную поддержку Apple на Mac с SoC компании

Напомним, что всего три года назад этот проект начинался как «крайне нестабильный эксперимент». Сейчас он не только удивительно удобен, но и может похвастаться лучшей поддержкой графики, чем macOS, пишут эксперты. Даже Линус Торвальдс, создатель Linux, поддержал его, запустив Linux на своем оборудовании Apple через Asahi.

Ключ к успеху кроется в их драйвере GPU с открытым исходным кодом, соответствующем стандартам, для чипов M1 и M2. Выпущенный в декабре 2022 года, этот драйвер постоянно развивался и в итоге достиг этого знаменательного достижения. На сегодняшний день он полностью поддерживает OpenGL 4.6 и OpenGL ES 3.2 — последние итерации этих широко используемых API.

MacOS от Apple, напротив, отстает с OpenGL 4.1, версией, выпущенной более десяти лет назад, в 2010 году. Разработчик Asahi Алисса Розенцвейг рассказывает о технических препятствиях, которые они преодолели, подчеркивая отсутствие специфических аппаратных особенностей, которые сделали внедрение этих API сложным.