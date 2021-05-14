Асфальт начал изнашиваться быстрее, чем 100 лет назад

Учёные решили понять, почему старые здания, построенные из бетона, порой находятся в лучшем состоянии, чем современные. Они разработали устройство, которое моделирует условия эксплуатации бетона и асфальта. Исследователи взяли для опыта куски современного бетона и асфальта, японский асфальт 1960 года и эталонный 120-летний бетон.

Как оказалось, в современным материалах есть сторонние примеси, в том числе фталаты и фосфаты. Они ухудшают качество бетона и асфальта. Учёные предположили, что данные вещества попадают в строительные материалы ещё на этапе производства. Из-за этого снижается долговечность готовых изделий.