Наука и технологии
Сегодня в 16:09
Асфальт начал изнашиваться быстрее, чем 100 лет назад
Всё из-за химикатов в пластике и реагентах
Японские учёные заявили, что современные асфальт и бетон изнашиваются быстрее, чем 100 лет назад. Причина тому — наличие в окружающей среде химических веществ из выхлопных газов, моющих средств, противоснежных реагентов и пластмассовых изделий.
Учёные решили понять, почему старые здания, построенные из бетона, порой находятся в лучшем состоянии, чем современные. Они разработали устройство, которое моделирует условия эксплуатации бетона и асфальта. Исследователи взяли для опыта куски современного бетона и асфальта, японский асфальт 1960 года и эталонный 120-летний бетон.
Как оказалось, в современным материалах есть сторонние примеси, в том числе фталаты и фосфаты. Они ухудшают качество бетона и асфальта. Учёные предположили, что данные вещества попадают в строительные материалы ещё на этапе производства. Из-за этого снижается долговечность готовых изделий.