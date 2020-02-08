Асфальт, песок и грязь в новых гоночных играх станут ощущаться реалистичнее

В новой версии движка появилась улучшенная система ландшафта. Она поддерживает динамический стриминг текстур, детализацию до 1 мм на пиксель, динамическую модификацию через API — кратеры, воронки, траншеи (разрушаемость ландшафта в реальном времени).

Кроме того, в движке обновлена система физики для автомобилей. Она позволяет моделировать коробки передач, имитировать силы, воздействующие на вращающееся колесо, моделировать различные состояния дорожного покрытия (сухое, мокрое, заснеженная или обледенелая дорога, грязь).

В функционале движка также стоит отметить ландшафт почти бесконечного масштаба, воксельное освещение, реалистичную физику воды, процедурную разрушаемость, деформацию веревок и рвущуюся ткань.