ASML обвинила бывшего китайского сотрудника в краже секретных данных о чипах

Голландская компания тем не менее заявила, что она не считает, что эта кража нанесла существенный вред ее бизнесу. “В результате инцидента с безопасностью, возможно, были нарушены некоторые правила экспортного контроля. Поэтому ASML сообщила об инциденте соответствующим органам", – пишет компания в годовом отчете.

Данные, которые были незаконно присвоены, касались документов. ASML не стала раскрывать подробности.

Напомним, что компания единственная, кто производит инструмент, который необходим для производства самых современных полупроводников, таких как те, которые производит тайваньская TSMC.

Все это произошло на фоне нарастающего конфликта между США и Китаем, в котором Штаты всячески пытаются помешать Поднебесной развить собственное производство полупроводников, накладывая санкции, а также с помощью давления на такие компании, как ASML, чтобы они прекратили импорт своих продуктов в Китай.