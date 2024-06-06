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Наука и технологии
Опубликовано 06 июня 2024, 05:15
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ASML открыла испытательную лабораторию для современного оборудования

EUV-литография
ASML, ведущий производитель полупроводникового оборудования, совместно с бельгийской фирмой Imec, занимающейся исследованиями в области микросхем, запустила тестовую лабораторию для своего современного оборудования EUV-литографии.
ASML открыла испытательную лабораторию для современного оборудования
© Ferra

Лаборатория, расположенная в Велдховене (Нидерланды), разрабатывалась в течение нескольких лет и предлагает производителям и поставщикам микросхем возможность поработать с инструментом стоимостью 350 миллионов евро.

Этот инструмент повышает разрешение на 60%, что обещает прогресс в создании более компактных и быстрых чипов. ASML, занимающая лидирующие позиции на рынке литографического оборудования, ожидает, что коммерческое производство этого инструмента начнется в период с 2025 по 2026 год. На данный момент ASML поставила одну тестовую машину для Intel в США, а к 2025 году планирует интегрировать ее в технологический процесс 14A.

Несмотря на значительный интерес, TSMC, крупнейший заказчик EUV-оборудования ASML, заявила, что ей не потребуются «High NA"-инструменты для техпроцесса A16, производство которых запланировано на 2025 год.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
Теги:
#TSMC
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#испытание
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#разработка