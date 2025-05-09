Опубликовано 09 мая 2025, 16:291 мин.
ASML ускорила «мегарасширение» нового кампуса — займет 50 футбольных полейК 2028 году
ASML, лидер в производстве оборудования для чипов, ускоряет свои планы по расширению в Нидерландах, сообщает HotHardware. Новый кампус Brainport Industries в Эйндховене, размером с 50 футбольных полей (357 000 кв. м), начнёт работу уже в 2028 году, на два года раньше запланированного.
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Проект включает офисы, чистые комнаты — помещения с минимальным уровнем пыли для производства чипов — и инфраструктуру для 20 000 сотрудников. Расположенный между аэропортом Эйндховена и трассой A2, кампус будет разделён рекой Эккерсрейт и оснащён двумя парковками и велостоянкой на 4200 мест. Расширение вызвано высоким спросом на оборудование ASML со стороны компаний, таких как TSMC и Intel, в условиях бума искусственного интеллекта.
Однако проект сталкивается с проблемами: строгие правила по выбросам азота и перегрузка электросетей могут затормозить строительство. Мэр Эйндховена Йерун Дейсселблум назвал ситуацию срочной, подчеркивая важность ASML для региона. Город уже приобрёл землю и начал консультации с местными жителями.