Проект включает офисы, чистые комнаты — помещения с минимальным уровнем пыли для производства чипов — и инфраструктуру для 20 000 сотрудников. Расположенный между аэропортом Эйндховена и трассой A2, кампус будет разделён рекой Эккерсрейт и оснащён двумя парковками и велостоянкой на 4200 мест. Расширение вызвано высоким спросом на оборудование ASML со стороны компаний, таких как TSMC и Intel, в условиях бума искусственного интеллекта.

Однако проект сталкивается с проблемами: строгие правила по выбросам азота и перегрузка электросетей могут затормозить строительство. Мэр Эйндховена Йерун Дейсселблум назвал ситуацию срочной, подчеркивая важность ASML для региона. Город уже приобрёл землю и начал консультации с местными жителями.