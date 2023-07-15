ASML запретят ремонтировать собственное оборудование в Китае

Ограничения касаются в первую очередь поставок оборудования в Китай и направлены на ограничение возможностей компании ASML по предоставлению литографических сканеров, позволяющих производить 5-нм микросхемы. Согласно законодательству США, власти могут контролировать передачу технологий и оборудования между третьими странами, если они содержат элементы или программное обеспечение американского происхождения.

Соответственно, литографическое оборудование ASML, поставляемое в Китай, подпадает под это регулирование. Новые меры потребуют получения отдельных разрешений на техническое обслуживание и ремонт, что может затронуть те же китайские компании, которых коснулись ограничения на ввоз техники ASML.