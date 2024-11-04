Аспирант открыл древний город майя, используя Lidar

Этот метод, использующий лазеры для картографирования ландшафтов, позволил Олд-Томасу исследовать ранее проигнорированные данные 2013 года, когда понадобилось оценить биомассу лесов. Его анализ выявил крупный «археологический объект», который включает в себя классические структуры народа майя, такие как площади, пирамиды и даже игровую площадку. По словам учёных, поселение было основано до 150 года нашей эры.

Эксперты считают, что открытие Валерианы сигнализирует о возможности существования большего количества неоткрытых городов по всей Южной Америки. Постоянное совершенствование технологий в археологии, наряду с открытым доступом к цифровым данным, готово преобразовать наше понимание древних цивилизаций.