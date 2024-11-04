Аспирант открыл древний город майя, используя Lidar

Опубликовано 04 ноября 2024, 15:001 мин.
Аспирант открыл древний город майя, используя LidarОн оказался не так далеко от современной дороги
В археологии произошло знаковое открытие: аспирант Тулейнского университета Люк Олд-Томас нашел потерянный город майя по имени Валериана, скрытый в густых джунглях южной Мексики, с помощью технологии Lidar.
© Tulane University
Этот метод, использующий лазеры для картографирования ландшафтов, позволил Олд-Томасу исследовать ранее проигнорированные данные 2013 года, когда понадобилось оценить биомассу лесов. Его анализ выявил крупный «археологический объект», который включает в себя классические структуры народа майя, такие как площади, пирамиды и даже игровую площадку. По словам учёных, поселение было основано до 150 года нашей эры.
Эксперты считают, что открытие Валерианы сигнализирует о возможности существования большего количества неоткрытых городов по всей Южной Америки. Постоянное совершенствование технологий в археологии, наряду с открытым доступом к цифровым данным, готово преобразовать наше понимание древних цивилизаций.