Аспирин оказался полезен в борьбе с раком кишечника

Оказалось, что аспирин изменяет способ эволюции популяций клеток колоректального рака с течением времени, делая их менее способными к выживанию и размножению. В частности, препарат снижает скорость деления опухолевых клеток и увеличивает скорость их гибели.

Клинические испытания 2011 года показали, что у людей, принимавших аспирин каждый день в течение двух лет, на 63% снизилась заболеваемость колоректальным раком. Это, впрочем, касалось пациентов, страдающих синдромом Линча, наследственным заболеванием, которое увеличивает риск развития определённых видов рака.

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