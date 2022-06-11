Аспирин оказался полезен в борьбе с раком кишечника

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Аспирин оказался полезен в борьбе с раком кишечникаНо глотать его без контроля врачей не следует
Учёные выяснили, что приём аспирина может помочь замедлить развитие колоректального рака, то есть рака кишечника.
Оказалось, что аспирин изменяет способ эволюции популяций клеток колоректального рака с течением времени, делая их менее способными к выживанию и размножению. В частности, препарат снижает скорость деления опухолевых клеток и увеличивает скорость их гибели.
Клинические испытания 2011 года показали, что у людей, принимавших аспирин каждый день в течение двух лет, на 63% снизилась заболеваемость колоректальным раком. Это, впрочем, касалось пациентов, страдающих синдромом Линча, наследственным заболеванием, которое увеличивает риск развития определённых видов рака.
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