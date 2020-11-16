Астероид Апофис оказался опаснее, чем считалось раньше

Астероид Апофис обнаружили в 2004 году. Он имеет радиус около 185 метров. Учёные рассчитали, что небесное тело пройдёт рядом с Землёй в 2029, 2036 и 2068 годах. Исследователи сочли, что риск его столкновения с планетой мал.

Дэвид Толен думает, что они недооценили опасность. По словам учёного, другие исследователи не учли эффект Ярковского, когда солнечные лучи падают на одну сторону астероида. Из-за этого может появиться реактивный импульс — небесное тело получает дополнительное ускорение и отклоняется от расчётной траектории на 170 метров в год.

Толен говорит, что в 2029 и 2036 годах риск столкновения Апофиса с Землёй всё ещё мал, а вот в 2068 году всё может закончиться катастрофой.