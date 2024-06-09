Астероиды запретили называть в честь городов России и Украины

Еленин осветил этот вопрос в своем Telegram-канале, выразив обеспокоенность растущей дискриминацией российских ученых в международных организациях. Он отметил, что решение, датированное 23 мая 2024 года, не позволяет использовать русские и украинские топонимы для астероидов «в обозримом будущем».

Это решение еще больше осложнило ситуацию с несколькими запросами на присвоение имен, в том числе в честь выдающихся российских ученых и литературных премий. Реакция Еленина подчеркивает более широкую дискуссию о пересечении политики и науки. Многие утверждают, что научная деятельность должна оставаться аполитичной.

Пока МАС, возможно, решает эту проблему, Еленин изучает альтернативные варианты наименования астероидов, которые соответствовали бы новой директиве.