Наука и технологии
19:50, 26 марта 2023
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Астробиолог предложил новые места для поиска внеземной жизни

Кое-что мы упускаем из виду

Томонори Тотани, астробиолог из Токийского университета, предложил расширить зону поиска жизни за пределами Земли. Учёный призывает обратить внимание на космическую пыль.

Астробиолог предложил новые места для поиска внеземной жизни

Фото: Unsplash

Тотани пояснил, что астероиды сталкиваются с планетами по всей галактике, и каждый раз, когда это происходит, остаются обломки и пыль. При сильных ударах некоторые из этих обломков могут быть отброшены с такой силой, что они вырвутся из гравитационного поля своей планеты и отправятся в космос. И если на этой планете была жизнь, то частицы космической пыли могут свидетельствовать об этом.

Тотани предполагает, что оптимальный размер частиц космической пыли составляет примерно 1 микрометр — такие крошечные частицы будут достаточно большими, чтобы нести в себе признаки жизни, но достаточно маленькими, чтобы сбежать от их родной планеты. Учёный подсчитал, что ежегодно на Землю приземляется около 100 000 таких частиц. Следует изучать их.

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