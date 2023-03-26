Астробиолог предложил новые места для поиска внеземной жизни

Тотани пояснил, что астероиды сталкиваются с планетами по всей галактике, и каждый раз, когда это происходит, остаются обломки и пыль. При сильных ударах некоторые из этих обломков могут быть отброшены с такой силой, что они вырвутся из гравитационного поля своей планеты и отправятся в космос. И если на этой планете была жизнь, то частицы космической пыли могут свидетельствовать об этом.

Тотани предполагает, что оптимальный размер частиц космической пыли составляет примерно 1 микрометр — такие крошечные частицы будут достаточно большими, чтобы нести в себе признаки жизни, но достаточно маленькими, чтобы сбежать от их родной планеты. Учёный подсчитал, что ежегодно на Землю приземляется около 100 000 таких частиц. Следует изучать их.