Астрофизик предположил, что инопланетяне существуют, но застряли как и мы

Опубликовано 17 октября 2025, 14:151 мин.
Астрофизик предположил, что инопланетяне существуют, но застряли как и мыНа том же уровне развития, что и мы
Почему мы до сих пор не нашли инопланетян? Этот вопрос, известный как парадокс Ферми, учёные задают уже десятилетия. Так, новая работа астрофизика Робина Корбета из Центра космических полётов NASA предлагает своё объяснение: возможно, внеземные цивилизации существуют, но они не намного технологичнее нас, пишут СМИ.
Корбет называет эту идею «радикальной обыденностью». По его словам, другие цивилизации могли достичь примерно того же уровня развития, что и человечество, и потому не способны обнаружить нас — так же, как и мы их.
Корбет предлагает простое объяснение: у всех цивилизаций может быть естественный предел развития. Достигнув определённого уровня технологий, они перестают прогрессировать и теряют интерес к межзвёздным контактам.
Тем не менее, по словам учёного, слабые следы их радиосигналов всё же могут быть обнаружены в будущем.