Астрофизик предположил, что инопланетяне существуют, но застряли как и мы

Корбет называет эту идею «радикальной обыденностью». По его словам, другие цивилизации могли достичь примерно того же уровня развития, что и человечество, и потому не способны обнаружить нас — так же, как и мы их.

Корбет предлагает простое объяснение: у всех цивилизаций может быть естественный предел развития. Достигнув определённого уровня технологий, они перестают прогрессировать и теряют интерес к межзвёздным контактам.

Тем не менее, по словам учёного, слабые следы их радиосигналов всё же могут быть обнаружены в будущем.