Астрофизики из РФ открыли уникальную компактную двойную систему

Опубликовано 01 октября 2025, 20:151 мин.
Астрофизики из РФ открыли уникальную компактную двойную системуGaia19bxc
Международная группа ученых под руководством Ильхама Галиуллина из Казанского университета обнаружила уникальную компактную двойную звезду Gaia19bxc. Gaia19bxc представляет собой тесную систему с белым карликом и звездой-«донором».
© Ferra.ru
Белый карлик аккрецирует вещество со спутника, богатого водородом. Особенность объекта — крайне короткий орбитальный период всего 64 минуты.
Спектроскопические данные показывают мощные эмиссионные линии водорода и гелия, а также сильное магнитное поле белого карлика. Ученые отмечают, что объект может быть «переходным звеном» между различными типами двойных систем.
Для исследования использовались: данными космической обсерватории Gaia, фотометрическим мониторингом ZTF, высокоскоростной фотометрией с камеры CHIMERA и спектроскопией с телескопа Keck.
Это позволило точно определить орбитальный период, свойства звезды-донора и магнитное поле белого карлика.
Ученые планируют продолжить изучение Gaia19bxc и поиск похожих систем.