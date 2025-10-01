Астрофизики из РФ открыли уникальную компактную двойную систему

Белый карлик аккрецирует вещество со спутника, богатого водородом. Особенность объекта — крайне короткий орбитальный период всего 64 минуты.

Спектроскопические данные показывают мощные эмиссионные линии водорода и гелия, а также сильное магнитное поле белого карлика. Ученые отмечают, что объект может быть «переходным звеном» между различными типами двойных систем.

Для исследования использовались: данными космической обсерватории Gaia, фотометрическим мониторингом ZTF, высокоскоростной фотометрией с камеры CHIMERA и спектроскопией с телескопа Keck.

Это позволило точно определить орбитальный период, свойства звезды-донора и магнитное поле белого карлика.

Ученые планируют продолжить изучение Gaia19bxc и поиск похожих систем.