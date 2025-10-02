Наука и технологии
Опубликовано 02 октября 2025, 20:45
Астрофизики из РФ впервые выделили рентгеновское излучение центра Млечного Пути

Что удалось узнать
Ученые Института космических исследований РАН впервые смогли выделить собственное рентгеновское излучение центрального звездного диска (ЦЗД) Млечного Пути на фоне других объектов Галактики. Открытие было сделано с помощью телескопа ART-XC им. М. Н. Павлинского на борту орбитальной обсерватории «Спектр-РГ».
ЦЗД — вытянутая вдоль плоскости Галактики структура с протяженностью около 300 парсек и толщиной около 90 парсек. До этого ее изучали главным образом в инфракрасном диапазоне, так как видимый свет блокируется газом и пылью. Рентгеновское излучение, способное проходить через эти преграды, позволило увидеть процессы в самом центре Галактики.

Для анализа ученым пришлось «вычесть» из данных яркие объекты и фоновые помехи. В итоге на карте проявилось протяженное рентгеновское свечение, совпадающее с ЦЗД. Основными источниками, по мнению исследователей, являются двойные системы, где вещество звезды-компаньона перетекает на белый карлик и нагревается до миллионов градусов.

Светимость ЦЗД составила около 6×10³⁶ эрг/с, а удельная рентгеновская светимость на единицу звездной массы оказалась примерно в три раза выше, чем в среднем по Галактике. Это может указывать на большую концентрацию тесных двойных систем в центре.