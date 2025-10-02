Астрофизики из РФ впервые выделили рентгеновское излучение центра Млечного Пути

ЦЗД — вытянутая вдоль плоскости Галактики структура с протяженностью около 300 парсек и толщиной около 90 парсек. До этого ее изучали главным образом в инфракрасном диапазоне, так как видимый свет блокируется газом и пылью. Рентгеновское излучение, способное проходить через эти преграды, позволило увидеть процессы в самом центре Галактики.

Для анализа ученым пришлось «вычесть» из данных яркие объекты и фоновые помехи. В итоге на карте проявилось протяженное рентгеновское свечение, совпадающее с ЦЗД. Основными источниками, по мнению исследователей, являются двойные системы, где вещество звезды-компаньона перетекает на белый карлик и нагревается до миллионов градусов.

Светимость ЦЗД составила около 6×10³⁶ эрг/с, а удельная рентгеновская светимость на единицу звездной массы оказалась примерно в три раза выше, чем в среднем по Галактике. Это может указывать на большую концентрацию тесных двойных систем в центре.