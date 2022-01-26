Астрофизики обнаружили в соседней галактике необычную черную дыру

Скопление под названием B023-G078 расположено на окраине галактики Андромеды, на расстоянии около 2,5 млн световых лет. Исследователи полагают, что скопление, масса которого составляет 6,2 млн Солнц, на самом деле является остатками нескольких небольших галактик, которые склеились друг с другом. А в центре этой галактической мешанины находится черная дыра средней массы.

Черные дыры средней массы - от 100 тыс до 1 млн солнечных масс - необъяснимо отсутствуют в астрофизической летописи. Проблема заключается в том, что мы мало знаем о том, как эволюционируют черные дыры.

Группа исследователей использовала новые наблюдения обсерватории Gemini и космического телескопа Хаббл для расчета распределения массы в B023-G078 и обнаружила, что объект не похож на шаровое скопление. Остальные данные предполагают, что в ее центре находится черная дыра средней массы, но нужны дальнейшие исследования.