​​Астронавт приготовил "космический жареный рис кимчи" на орбите

Опубликовано 28 июля 2025, 10:301 мин.
Астронавт приготовил "космический жареный рис кимчи" на орбитеЭкипаж МКС готовится к возвращению домой
На неделе экипаж 73-й экспедиции на Международной космической станции (МКС) продолжал научную работу и техническое обслуживание, а также начал подготовку к возвращению на Землю. Но были и необычные достижения.
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Астронавт NASA Джонни Ким, чьи родители эмигрировали из Южной Кореи, провёл видеосвязь с участниками международной программы в Сеуле. Он рассказал, что получил любимые продукты с грузовым кораблём — рис, кимчи, пасту кочуджан и спам. Из них он приготовил «космическую» версию жареного риса с кимчи. «Конечно, на Земле вкуснее, но и так было здорово», — поделился он.
Тем временем продолжались научные эксперименты:
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Кроме того, экипаж начал упаковку вещей в корабль SpaceX Dragon, на котором в августе вернётся на Землю, и провёл техническое обслуживание станции.