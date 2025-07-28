​​Астронавт приготовил "космический жареный рис кимчи" на орбите

Астронавт NASA Джонни Ким, чьи родители эмигрировали из Южной Кореи, провёл видеосвязь с участниками международной программы в Сеуле. Он рассказал, что получил любимые продукты с грузовым кораблём — рис, кимчи, пасту кочуджан и спам. Из них он приготовил «космическую» версию жареного риса с кимчи. «Конечно, на Земле вкуснее, но и так было здорово», — поделился он.

Тем временем продолжались научные эксперименты:

Астронавт Николь Айерс брала кровь для изучения влияния невесомости на кости.

Российские космонавты исследовали влияние невесомости на желудок с помощью УЗИ.

Кроме того, экипаж начал упаковку вещей в корабль SpaceX Dragon, на котором в августе вернётся на Землю, и провёл техническое обслуживание станции.