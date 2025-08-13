Астронавт с МКС снял редчайший «гигантский джет» в десятки километров

Гигантские джеты — это мощные вспышки, которые вырываются из верхушки грозового облака и устремляются в верхние слои атмосферы, почти к космосу. Они соединяют грозу, находящуюся примерно на высоте 20 км, с ионосферой на высоте около 100 км, перенося при этом огромный заряд. Такие явления фиксируются крайне редко, чаще всего случайно — например, пассажирами самолётов или камерами, направленными на другие объекты.

Спрайты, с которыми их иногда путают, — более распространённый вид высокоатмосферных вспышек. Они возникают значительно выше облаков, в мезосфере, после мощных молний, и выглядят как красноватые огни причудливой формы. Спрайты могут сопровождаться другими эффектами, например, световыми «ореолами» или краткими вспышками.