Астронавт Скотт Келли: «NASA не будет работать с Россией, пока Путин у власти»

Келли сказал, что США и Европе «Россия не нужна», так как они могут справиться самостоятельно. Это был ответ на заявление Роскосмоса о намерении покинуть Международную космическую станцию ​​(МКС).

Келли отметил, что надеется, что МКС продержится как проект до конца своего жизненного цикла — 2030 года. «Надеюсь, мы сможем сохранить партнёрство до конца, но уход России нанесёт ущерб им, а не США. И людям, работающим на них», — добавил Келли.

Астронавт ранее уже открыто критиковал Россию за действия на Украине и не раз обменивался колкостями в твиттере с Рогозиным.