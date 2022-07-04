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Астронавт Скотт Келли: «NASA не будет работать с Россией, пока Путин у власти»Специалист бывал на МКС не раз
Бывший астронавт NASA Скотт Келли заявил, что агентство никогда не будет работать с Москвой над новыми космическими проектами, пока Владимир Путин находится у власти.
Келли сказал, что США и Европе «Россия не нужна», так как они могут справиться самостоятельно. Это был ответ на заявление Роскосмоса о намерении покинуть Международную космическую станцию (МКС).
Келли отметил, что надеется, что МКС продержится как проект до конца своего жизненного цикла — 2030 года. «Надеюсь, мы сможем сохранить партнёрство до конца, но уход России нанесёт ущерб им, а не США. И людям, работающим на них», — добавил Келли.
Астронавт ранее уже открыто критиковал Россию за действия на Украине и не раз обменивался колкостями в твиттере с Рогозиным.