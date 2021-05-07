Астронавт сравнила полёт на российском «Союзе» с Crew Dragon Илона Маска

Так, Уокер отметила, что отличия между транспортами и есть, но они незначительны. По большей части они проявляются в перегрузках, разных ощущениях при выбросе парашюта, пишет РИА Новости. При этом астронавт не может назвать их по-настоящему существенными.

Что интересно, девушка даже отметила, что перегрузки в «Союзе» и корабле Илона Маска отличаются. Они не хуже или не лучше — они именно что просто отличаются.

Космический лётчик также заявила, что в момент посадки Crew Dragon повёл себя мягче, чем отечественный аналог.