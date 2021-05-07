Наука и технологии
Сегодня в 11:56
Астронавт сравнила полёт на российском «Союзе» с Crew Dragon Илона Маска
Оказалось, что отличия если и есть, то они не столь критичны
Астронавт NASA Шэннон Уокер рассказала о своих впечатлениях во время полёта на разных космических кораблях. Также девушка сравнила между собой российский «Союз» и американский Crew Dragon.
Так, Уокер отметила, что отличия между транспортами и есть, но они незначительны. По большей части они проявляются в перегрузках, разных ощущениях при выбросе парашюта, пишет РИА Новости. При этом астронавт не может назвать их по-настоящему существенными.
Что интересно, девушка даже отметила, что перегрузки в «Союзе» и корабле Илона Маска отличаются. Они не хуже или не лучше — они именно что просто отличаются.
Космический лётчик также заявила, что в момент посадки Crew Dragon повёл себя мягче, чем отечественный аналог.