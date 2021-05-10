Астронавтов будут отбирать по анализу крови

По сути, учёные научились определять индивидуальную радиочувствительность потенциальных астронавтов (так в США называют космонавтов). Они решили воздействовать на пробы крови гамма-лучами. Это позволит прогнозировать, как сильно повредятся хромосомы космонавтов в полёте. Важно, чтобы человек был устойчив к облучению.

Учёные во время работы брали пробы крови астронавтов до и после полётов. Им был важно сравнить эффект, который оказывали на кровь космонавтов гамма-лучи в лабораторных условиях и космическая радиация на Международной космической станции (МКС).

Российские эксперты отметили, что метод учёных NASA может быть использован для составления графика экспедиций, который бы мог бы максимально сохранить здоровье астронавтов.