Астронавтов NASA подготовили к первому за 50 лет полёту вокруг Луны

Во время тренировки астронавты отрабатывали действия, которые им предстоит выполнить в день запуска и на орбите. Они проверяли связь, герметичность скафандров и учились быстро реагировать на возможные неполадки — например, утечку воздуха или отказ систем жизнеобеспечения.

Запуск Artemis II изначально планировался на сентябрь 2025 года, но из-за технических сложностей дату сдвинули. Этот полёт повторит путь Artemis I, которая в 2022 году без экипажа приблизилась к Луне.

Следующий этап — посадка людей на Луну в миссии Artemis III, запланированной не раньше середины 2027 года.