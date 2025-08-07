Астронавтов NASA подготовили к первому за 50 лет полёту вокруг Луны

Опубликовано 07 августа 2025, 14:101 мин.
Астронавтов NASA подготовили к первому за 50 лет полёту вокруг ЛуныСкоро полетят
Астронавты миссии Artemis II продолжают интенсивно тренироваться перед полётом, который состоится примерно через шесть месяцев. В команде — трое американцев и один канадец. Они недавно прошли испытания в скафандрах на борту корабля Orion в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Отсюда в следующем году стартует ракета SLS, которая доставит экипаж к Луне.
© NASA / Rad Sinyak
Во время тренировки астронавты отрабатывали действия, которые им предстоит выполнить в день запуска и на орбите. Они проверяли связь, герметичность скафандров и учились быстро реагировать на возможные неполадки — например, утечку воздуха или отказ систем жизнеобеспечения.
Запуск Artemis II изначально планировался на сентябрь 2025 года, но из-за технических сложностей дату сдвинули. Этот полёт повторит путь Artemis I, которая в 2022 году без экипажа приблизилась к Луне.
Следующий этап — посадка людей на Луну в миссии Artemis III, запланированной не раньше середины 2027 года.