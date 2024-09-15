Опубликовано 15 сентября 2024, 16:301 мин.
Астронавты Boeing не ощутили себя «брошенными»Несмотря на задержки
Астронавты Суни Уильямс и Буч Уилмор, находящиеся в настоящее время на борту Международной космической станции (МКС), поделились своими мыслями о корабле Starliner компании Boeing во время пресс-конференции.
Первоначально планировалось, что астронавты вернутся на Землю на Starliner, но после того, как проблемы с двигателем и утечка гелия помешали их возвращению, они были «полностью интегрированы» в экипаж МКС.
На вопрос о том, не бросила ли их компания Boeing, Уилмор твердо ответил: «Абсолютно нет», похвалив способность NASA справляться со сложными задачами в космосе. Он отметил, что космические миссии по своей сути рискованны и что Starliner можно было бы сделать готовым к полету, если бы у него было больше времени.
Уильямс, которому предстоит стать командиром МКС, выразил желание остаться на МКС подольше и вернуться домой на борту SpaceX в конце этого года.