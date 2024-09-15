Астронавты Boeing не ощутили себя «брошенными»

Первоначально планировалось, что астронавты вернутся на Землю на Starliner, но после того, как проблемы с двигателем и утечка гелия помешали их возвращению, они были «полностью интегрированы» в экипаж МКС.

На вопрос о том, не бросила ли их компания Boeing, Уилмор твердо ответил: «Абсолютно нет», похвалив способность NASA справляться со сложными задачами в космосе. Он отметил, что космические миссии по своей сути рискованны и что Starliner можно было бы сделать готовым к полету, если бы у него было больше времени.

Уильямс, которому предстоит стать командиром МКС, выразил желание остаться на МКС подольше и вернуться домой на борту SpaceX в конце этого года.