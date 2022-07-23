Астронавты признались, что им запрещено мастурбировать в невесомости

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Астронавты признались, что им запрещено мастурбировать в невесомостиЕсть чисто технические причины
Инженер NASA дал интервью и рассказал много интересного по поводу быта на Международной космической станции (МКС).
Сначала его спросили, отправлял ли он хоть раз порно на станцию. Он ответил, что никогда такого не делал.По словам астронома доктора Джона Миллиса (Dr. John Millis), секс и мастурбация в космосе — это настоящий кошмар. Во-первых, трудно справиться с последствиями эякуляции из-за поведения жидкостей в этих условиях. Во-вторых, могут быть физиологические сюрпризы — половой член может уменьшаться в космосе. Есть и чисто техническое препятствие — посторонние частицы, плавающие в воздухе, могут нарушить нормальную работу станции.
Астроном сравнил секс в космосе с сексом во время «прыжка с парашютом», но добавил, что это «не невозможно».