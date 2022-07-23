Астронавты признались, что им запрещено мастурбировать в невесомости

Сначала его спросили, отправлял ли он хоть раз порно на станцию. Он ответил, что никогда такого не делал.По словам астронома доктора Джона Миллиса (Dr. John Millis), секс и мастурбация в космосе — это настоящий кошмар. Во-первых, трудно справиться с последствиями эякуляции из-за поведения жидкостей в этих условиях. Во-вторых, могут быть физиологические сюрпризы — половой член может уменьшаться в космосе. Есть и чисто техническое препятствие — посторонние частицы, плавающие в воздухе, могут нарушить нормальную работу станции.

Астроном сравнил секс в космосе с сексом во время «прыжка с парашютом», но добавил, что это «не невозможно».