Астронавты "слетали" на Луну: завершился третий этап эксперимента SIRIUS

Изоляция международного экипажа длилась ровно 240 дней. В состав экипажа вошли российские, американские и арабские участники. Эксперимент, который начался 4 ноября 2021 года, не прерывался, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире.

Члены экипажа провели 8 месяцев в условиях, имитирующих работу настоящей космической экспедиции на лунной орбитальной станции и на поверхности Луны. Они были и исследователями, и объектами исследований. Их целью было помочь разработать методы и специальные средства (включая медицинские препараты), которые максимально облегчат человеку жизнь в космосе в течение длительного времени.

Экипаж покинул изолятор, но программа будет продолжаться. Ученым предстоит изучить биоматериалы, собранные до, во время и после изоляции, и обобщить полученные результаты.