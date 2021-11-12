Астронавты увидели странный объект во время стыковки корабля с МКС

По словам астронавтов, они видели объект, который выглядел как скрюченный рычаг, хотя на расстоянии было трудно его разглядеть. Центр управления полётом сообщил экипажу, что этот рычаг, скорее всего, безвреден. В остальном полёт прошёл гладко. Корабль пристыковался к Международной космической станции (МКС).

До сих пор неизвестно, что это был за таинственный объект. Хотя, скорее всего, речь идёт о космическом мусоре. На орбите Земли полно фрагментов различных аппаратов, которые человечество запускало в прошлом. Некоторые нерабочие аппараты сталкиваются друг с другом и могут распадаться на фрагменты. Многие говорят о том, что проблема космического мусора будет только усугубляться и в будущем даже может помешать полётам.