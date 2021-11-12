Астронавты увидели странный объект во время стыковки корабля с МКС

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Астронавты увидели странный объект во время стыковки корабля с МКСЭто мог быть космический мусор
На днях SpaceX успешно запустила корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Хотя миссия прошла гладко, команд сообщила кое о чём странном. Астронавты заметили таинственный объект, пролетающий мимо корабля, когда он приближался к станции.
По словам астронавтов, они видели объект, который выглядел как скрюченный рычаг, хотя на расстоянии было трудно его разглядеть. Центр управления полётом сообщил экипажу, что этот рычаг, скорее всего, безвреден. В остальном полёт прошёл гладко. Корабль пристыковался к Международной космической станции (МКС).
До сих пор неизвестно, что это был за таинственный объект. Хотя, скорее всего, речь идёт о космическом мусоре. На орбите Земли полно фрагментов различных аппаратов, которые человечество запускало в прошлом. Некоторые нерабочие аппараты сталкиваются друг с другом и могут распадаться на фрагменты. Многие говорят о том, что проблема космического мусора будет только усугубляться и в будущем даже может помешать полётам.
Источник: Futurism