Астроном Еленин: метеориту достаточно десятков метров, чтобы быть опасным для Земли

Опасность представляют тела размером в десятки метров. Примером Еленин назвал Челябинский метеорит 2013 года: его диаметр перед входом в атмосферу был около 17 метров, но ущерб оказался значительным — более 1,6 тысячи человек обратились за медицинской помощью, а материальный ущерб превысил 1 млрд рублей. Даже небольшие объекты требуют наблюдения и изучения.

Для небольших тел диаметром 10–30 метров время предупреждения обычно составляет лишь около суток, что не позволяет проводить полноценную эвакуацию — максимум информировать население.

К счастью, Еленин отметил, что технологии поиска улучшаются. Этой осенью в Чили начнёт работать новый телескоп диаметром 8,4 метра, который сможет обнаружить миллионы новых астероидов и повысить безопасность Земли от возможных ударов.