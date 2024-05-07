Астроном рассказал, что сейчас происходит с Луной

Скорость уменьшения размера Луны почти незаметна для людей и эквивалентна изменению радиуса Луны примерно на одну квинтиллионную процента в год. В результате видимый размер Луны на небе сильно не изменится в течение ожидаемого срока существования Земли.

Кроме того, Луна не сжимается из-за потери массы, поэтому сила гравитации между Землёй и Луной останется прежней.

Тем не менее из-за приливных сил между Землёй и Луной размер орбиты Луны увеличивается примерно на 3,8 см в год. По мере удаления от нас орбитальный период Луны увеличивается, а вращение Земли замедляется. Каждые 100 лет из-за этого продолжительность дня на нашей планете увеличивается на 2,3 миллисекунды. Однако этот эффект почти незаметен.

Конечно, в будущем, через множество миллиардов лет, уменьшение размера Луны скажется на состоянии Земли. Это приведёт к нарушению океанских течений, вымиранию многих водных обитателей. Сама планета станет нестабильной, из-за чего нарушится смена времён года на ней, изменится климат.