Астроном рассказал о летящем к России астероиде

Астероид Апофис, если бы упал на Землю, мог бы нанести серьёзный урон, площадью, сравнимой с целым регионом России. Однако, по словам Николая Железнова, эксперта в области астрономии, это не вызвало бы глобальной катастрофы.

Железнов объяснил, что для того, чтобы произошла глобальная катастрофа, размер астероида должен быть около полутора километров в диаметре. Но астероиды размером около трёхсот метров гарантированно достигают поверхности Земли.

Астроном сравнил Апофис с Челябинским болидом, отметив, что Апофис в десять раз больше по размеру, и поэтому его столкновение с Землёй могло бы вызвать взрыв в тысячу раз мощнее и иметь энергию десятков мегатонн.

Железнов предупредил, что если Апофис упадёт в океан, возникнет гигантское цунами, которое несколько раз обойдёт планету.

По последним расчётам, астероид Апофис, открытый в 2004 году, должен пролететь мимо Земли 13 апреля 2029 года на расстоянии 32 тысяч километров. Это примерно такое же расстояние, на котором находятся геостационарные спутники.