Астроном увидел столкновение Юпитера с неизвестным объектом

Скорее всего, это был обломок какого-то космического тела, возможно, астероида. Как рассказал астроном, он заметил свечение на планете, но не обратил на него особого внимания. Только после использования программы, предназначенной для обнаружения столкновений с Юпитером, астроном понял, что ему удалось запечатлеть на видео. Позже специалисты подтвердили столкновение. Увидеть его можно ниже: