Астроном увидел столкновение Юпитера с неизвестным объектом

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Астроном увидел столкновение Юпитера с неизвестным объектомЭто неопасно
Астроном-любитель запечатлел момент столкновения неизвестного космического объекта с Юпитером. Из-за этого произошла вспышка света на поверхности планеты.
Скорее всего, это был обломок какого-то космического тела, возможно, астероида. Как рассказал астроном, он заметил свечение на планете, но не обратил на него особого внимания. Только после использования программы, предназначенной для обнаружения столкновений с Юпитером, астроном понял, что ему удалось запечатлеть на видео. Позже специалисты подтвердили столкновение. Увидеть его можно ниже:
Юпитер довольно часто сталкивается с какими-то объектами, так как это самая большая и массивная планета Солнечной системы. Кроме того, между орбитами Марса и Юпитера расположен пояс астероидов — место скопления множества объектов всевозможных размеров.