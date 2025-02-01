Наука и технологии
Опубликовано 01 февраля 2025, 19:30
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Астроном заметил, что SpaceX стала часто сводить спутники Starlink с орбиты

Вероятно, сводят первое поколение аппаратов
Астроном Джонатан Макдауэлл в интервью порталу PCMag рассказал, что компания SpaceX начала чаще выводить спутники Starlink с орбиты. И объяснил вероятные причины.
Астроном заметил, что SpaceX стала часто сводить спутники Starlink с орбиты

© SpaceX

Макдауэлл отметил, что в течение января SpaceX ежедневно выводит с орбиты по 4-5 аппаратов. Причём ночью иногда над США можно увидеть спутники Starlink, которые сгорают в атмосфере Земли.

По словам астронома, SpaceX в последнее время массово выводит спутники в начале года. Например, только в январе 2025 года компания вывела с орбиты 87 аппаратов. А с июня по 24 ноября 2024 года корпорация вывела с орбиты всего 149 спутников Starlink.

По мнению эксперта, у SpaceX есть возможность ежемесячно собирать 55 аппаратов и запускать на орбиту более 200 штук. Также Макдауэлл отметил, что SpaceX, скорее всего, выводит с орбиты спутники первого поколения, запущенные в 2019 году. Астроном подытожил, что из спутниковой группировки Starlink, насчитывающей 7821 аппарат, 817 единиц уже выведены с орбиты.

Источник:PCMag
Автор:Андрей Кадуков
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