Астроном заметил, что SpaceX стала часто сводить спутники Starlink с орбиты

Макдауэлл отметил, что в течение января SpaceX ежедневно выводит с орбиты по 4-5 аппаратов. Причём ночью иногда над США можно увидеть спутники Starlink, которые сгорают в атмосфере Земли.

По словам астронома, SpaceX в последнее время массово выводит спутники в начале года. Например, только в январе 2025 года компания вывела с орбиты 87 аппаратов. А с июня по 24 ноября 2024 года корпорация вывела с орбиты всего 149 спутников Starlink.

По мнению эксперта, у SpaceX есть возможность ежемесячно собирать 55 аппаратов и запускать на орбиту более 200 штук. Также Макдауэлл отметил, что SpaceX, скорее всего, выводит с орбиты спутники первого поколения, запущенные в 2019 году. Астроном подытожил, что из спутниковой группировки Starlink, насчитывающей 7821 аппарат, 817 единиц уже выведены с орбиты.