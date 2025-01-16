Опубликовано 16 января 2025, 14:361 мин.
Астрономам удалось заснять три галактики-«города-призрака»Обнаружены, внезапно, в космосе
Астрономы обнаружили три сверхтусклые карликовые галактики, используя данные обзора DESI Legacy Imaging Surveys и телескопа Gemini South. Эти галактики, расположенные вблизи NGC 300, изолированы и содержат только очень старые звезды, что позволяет предположить, что «события» в молодой Вселенной остановили звездообразование в таких маленьких галактиках, как эта.
Сверхтусклые карликовые галактики — самые маленькие и тусклые во Вселенной, обычно они содержат всего несколько сотен звезд по сравнению с миллиардами в Млечном Пути. Из-за их тусклости их часто трудно заметить, особенно когда они находятся рядом с более крупными галактиками, такими как Млечный Путь.
Однако эти недавно обнаруженные галактики, которых прозвали галактики-«города-призрака», находятся в более отдаленной области, где нет помех со стороны крупных структур. Это позволяет предположить, что отсутствие в них нового звездообразования может быть связано с ранними космическими событиями, такими как эпоха реионизации, которая могла лишить их газа, или ранними взрывами сверхновых, которые извергли их газ.