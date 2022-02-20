Астрономы: чем грозит возбужденное состояние Солнца

Возможно, самым будоражащим событием был мощный корональный выброс массы (КВМ) и солнечная вспышка, которая произошла на дальней стороне Солнца 15 февраля незадолго до полуночи. Судя по размерам, возможно, что вспышка относилась к самой мощной категории, на которую способно наше Солнце: вспышка X-класса.

Поскольку вспышка и КВМ были направлены в сторону от Земли, мы вряд ли увидим какие-либо эффекты, связанные с геомагнитной бурей, которая возникает, когда материал от извержения “врезается” в атмосферу Земли, успокаивают ученые.

К таким последствиям относят перебои со связью, колебания в электросетях и авроры. Но нарастающая активность говорит о том, что мы можем ожидать таких бурь в ближайшем будущем.

По данным сайта SpaceWeatherLive, который отслеживает солнечную активность, в феврале месяце Солнце вспыхивало каждый день. В их числе три вспышки второй по мощности категории - вспышки класса М: вспышка М1.4 12 февраля, М1 14 февраля и М1.3 15 февраля. В январе также произошло пять вспышек М-класса.

Солнце проходит через 11-летние циклы активности, с четко определенными минимумом и максимумом. Этот цикл основан на магнитном поле Солнца, которое каждые 11 лет меняется местами с северным и южным магнитными полюсами.

Солнечный максимум должен произойти примерно в июле 2025 года. Трудно предсказать, насколько активным будет тот или иной цикл, объясняют астрономы, но в 2020 году было доказано, что мы, возможно, вступаем в самый сильный цикл, зарегистрированный на сегодняшний день.