Астрономы дали новое объяснение неизвестным "пузырям" в центре Млечного пути

С момента их обнаружения астрономы пытались точно определить происхождение "пузырей" eROSITA, при этом в научном сообществе обсуждалось множество теорий. Согласно новому исследованию, джет начал извергать материал 2,6 миллиона лет назад и продолжал в течение 100 000 лет.

Модель, которую подтверждают результаты исследования, предполагает, что "пузыри" образуются за счет энергии сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Выбросы из сверхмассивной черной дыры происходят, когда часть падающего материала выбрасывается обратно в космос, вытесняя часть материала, скопившегося вокруг черной дыры. "Пузыри" простираются на 11 килопарсек или 36 тыс световых лет по обе стороны от галактического диска. Диаметр всего Млечного Пути составляет 30 килопарсек.

Соавтор исследования Матеуш Рушковски говорит: “*Наши результаты важны в том смысле, что нам необходимо понять, как черные дыры взаимодействуют с галактиками, внутри которых они находятся”