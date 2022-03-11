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Астрономы дали новое объяснение неизвестным "пузырям" в центре Млечного пути

Все из-за черной дыры в том же месте
Рентгеновские снимки, сделанные в 2020 году прибором eROSITA, выявили в Млечном Пути большую структуру "пузырей" в форме песочных часов. Новое исследование предполагает, что "пузыри" являются результатом мощной активности сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, Стрелец А*,
Астрономы дали новое объяснение неизвестным "пузырям" в центре Млечного пути

С момента их обнаружения астрономы пытались точно определить происхождение "пузырей" eROSITA, при этом в научном сообществе обсуждалось множество теорий. Согласно новому исследованию, джет начал извергать материал 2,6 миллиона лет назад и продолжал в течение 100 000 лет.

Модель, которую подтверждают результаты исследования, предполагает, что "пузыри" образуются за счет энергии сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Выбросы из сверхмассивной черной дыры происходят, когда часть падающего материала выбрасывается обратно в космос, вытесняя часть материала, скопившегося вокруг черной дыры. "Пузыри" простираются на 11 килопарсек или 36 тыс световых лет по обе стороны от галактического диска. Диаметр всего Млечного Пути составляет 30 килопарсек.

Соавтор исследования Матеуш Рушковски говорит: “*Наши результаты важны в том смысле, что нам необходимо понять, как черные дыры взаимодействуют с галактиками, внутри которых они находятся”

Источник: News 9 Live
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