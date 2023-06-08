Астрономы из МГУ первыми в мире зафиксировали сильнейший всплеск за 1000 лет

Астрономы из МГУ первыми в мире зафиксировали сильнейший всплеск за 1000 летВспышки таких звезд происходят с постоянной регулярностью, так что в следующий раз её смогут увидеть лишь в следующем тысячелетии
Российские астрономы сумели зафиксировать редкое космическое событие: гамма-вспышку звезды, которая расположена ближе всех других подобных звёзд
Научный журнал Science опубликовал в среду сенсационное исследование, которое описывает редкое и удивительное событие. В октябре 2022 года телескопы глобальной сети МАСТЕР зафиксировали самый мощный гамма-всплеск в истории, получивший название GRB 221009A. Этот всплеск произошёл много миллиардов лет назад в результате коллапса массивной звезды.
Гамма-всплески — это очень сильные взрывы электромагнитной энергии в нашей Вселенной. Когда звезда находится на грани превращения в чёрную дыру, она испускает узкий луч, который и является гамма-всплеском. Эти чёрные дыры образуются в отдалённых уголках Вселенной, которая имеет возраст около 14 миллиардов лет.
Среди всех гамма-всплесков GRB 221009A является самым ярким и мощным всплеском, когда-либо наблюдавшимся учёными. Его энергия настолько огромна, что превосходит все предыдущие гамма-всплески, зафиксированные за 55 лет исследований. Можно сказать, что он равен взрыву пяти Солнц за несколько секунд.
Этот октябрьский гамма-всплеск также стал одним из самых близких всплесков, на расстояние до которых учёным удалось определить. Такие события происходят лишь раз в тысячу лет, поэтому GRB 221009A является по-настоящему уникальным открытием.