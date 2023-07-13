Астрономы из России оценили вероятность наступления «интернет-апокалипсиса»

Сообщения о возможном наступлении на Земле «интернет-апокалипсиса» из-за мощной солнечной бури в 2025 году являются фейками, заявил старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Сурдин.

Прогноз по солнечной активности не может быть долгосрочным, подчеркнул ученый — он максимум составляется на десять дней вперед. В то же время Сурдин признал, что в 2025 году Солнце достигнет пика своей активности. Впрочем, отметил астрофизик, более ничего предсказать нельзя.

В возможности наступления «интернет-апокалипсиса» усомнился и старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. В то же время текущий, 25-й цикл солнечной активности не соответствует прогнозам по поведению светила. При сохранении текущих темпов она, отметил астроном, будет на очень высоком уровне.

Однако он допустил, что в связи с высокой солнечной активностью могут возникнуть создающие статическое электричество магнитные бури. Железнов затруднился назвать возможные эффекты и защиту от них.

Ранее в британской прессе появились сообщение, что на пике цикла солнечной активности на Землю обрушится мощная солнечная буря, которая может вызвать серьезные нарушения работы компьютеров по всему миру или даже отключение электроэнергии.