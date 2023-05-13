Астрономы намерены «воскресить» космический телескоп Spitzer

Миссия, запуск которой намечен на 2026 год, предполагает, что космический аппарат преодолеет более 299 миллионов километров, чтобы встретиться со «Спитцером».

Используя передовые технологии, космический аппарат перепрофилирует телескоп, что позволит ему обнаруживать и изучать околоземные объекты, представляющие потенциальную угрозу.

Этот амбициозный проект в сотрудничестве со Смитсоновской астрофизической обсерваторией, Лабораторией прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, компаниями Blue Sun Enterprises и Lockheed Martin может стать самой сложной роботизированной миссией, когда-либо предпринятой человечеством.